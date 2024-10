De acordo com a Heat Magazine, o príncipe Harry terá enviado uma mensagem a Kate Middleton a dizer que estava muito feliz pela sua recuperação depois de ter terminado a quimioterapia.

A Princesa de Gales, que esteve a lutar contra um cancro, fez uma aparição triunfante na final da Wimbledon Men's Singles, parecendo radiante e relaxada.

De acordo com a mesma fonte, o Duque de Sussex aproveitou a oportunidade para entrar em contacto com a sua cunhada, um gesto que alguns fãs da família real estão a interpretar como um “ramo de oliveira” no meio das tensões atuais dentro da realeza britânica.

A Heat indicou que Harry esteve a acompanhar de perto os campeonatos de Wimbledon e expressou a sua felicidade por ver Kate no evento.

Adriano Silva Martins, comentador na V+ Fama, considera que há esperança de reconciliação na família real britânica.

