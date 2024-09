O príncipe Harry comemora este domingo, dia 15 de setembro, o seu 40.º aniversário. A Família Real britânica já fez questão de assinalar a data nas redes sociais.

"Desejamos ao duque de Sussex um feliz 40.º aniversário hoje!", lê-se na legenda da publicação - que é uma fotografia de Harry - na rede social Instagram.

Este é um gesto inédito dentro do seio da família real britânica, uma vez que a mensagem contraria as regras da realeza. Isto porque, por norma, este tipo de publicações visam sempre membros da família real no ativo.

Também o irmão William e a cunhada Kate Middleton, os príncipes de Gales, fizeram questão de assinalar a data nas redes sociais.