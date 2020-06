Os últimos tempos têm marcado a história da realeza britânica. Desde o envolvimento do príncipe André, filho de Isabel II, no escândalo de Jeffrey Epstein até à polémica relacionada com o afastamento de Harry e Meghan da família real, a instituição tem-se visto obrigada a superar inúmeros desafios.

No entanto, segundo uma fonte próxima, nem toda a gente ficou afetada por estes contratempos. Lady Glenconner, ex-dama de companhia da princesa Margarida, afirmou que estes escândalos vieram a concretizar desejos antigos do sucessor ao trono britânico.

"O príncipe Carlos sempre quis tornar a família real mais 'magra'", explicou durante uma recente entrevista à revista Tatler, segundo o Daily Mail. "Agora ele conseguiu! Já não resta quase nenhum [membro]", acrescentou, referindo-se ao núcleo duro da realeza.

Ou seja, o príncipe de Gales vê nesta situação toda o copo 'meio cheio'...

