O príncipe Harry, a mulher, Meghan Markle, e o filho, Archie, enviaram desejos de um feliz aniversário à rainha Isabel II, esta quarta-feira, 21 de abril, dia em que completa 95 anos.

Uma informação que foi confirmada à Holla, adiantando ainda que os duques de Sussex terão enviado um presente especial à monarca para celebrar esta ocasião especial.

Uma notícia que chega depois de ter sido revelado que Harry não ficou no Reino Unido para comemorar o aniversário da avó, tendo viajado para os Estados Unidos depois do funeral do avô, o príncipe Filipe, que decorreu no passado sábado, 17 de abril.

