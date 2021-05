Faz hoje três anos desde que o príncipe Harry e Meghan Markle deram o nó numa romântica cerimónia, transmitida em todo o mundo, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Centenas de convidados acompanharam o casamento de perto num verdadeiro conto de fadas que, no entanto, não viria a durar muito.

Depois de trabalharem durante sensivelmente um ano para a realeza britânica enquanto membros seniores e de terem sido pais pela primeira vez com o nascimento do pequeno Archie, de dois anos, devido às inúmeras polémicas verificadas com a imprensa, eis que os duques de Sussex decidiram afastar-se da realeza e viver de forma independente.

Neste caminho, que ficou conhecido como 'Megxit', Harry e Meghan mudaram-se primeiramente para o Canadá e depois para a Califórnia, Estados Unidos, onde compraram uma mansão.

Atualmente, esperam a chegada da segunda filha que deverá estar prestes a nascer.

Nesta galeria recordamos as imagens do casamento do filho mais novo da princesa Diana e do príncipe Carlos.

