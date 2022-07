Harry discursará nas Nações Unidas, em Nova Iorque, na próxima semana. O príncipe surgirá na segunda-feira, 18 de julho, acompanhado pela esposa, Meghan Markle, num evento relacionado com as celebrações do Dia de Nelson Mandela.

Está planeado que o duque de Sussex fale, numa reunião informal da Assembleia Geral, sobre o impacto das mudanças climáticas e da fome no mundo. As informações são reveladas por um porta-voz da ONU em declarações ao Daily Mail.

A concretizar-se, este será o primeiro evento público em que Harry e Meghan participam desde que ambos marcaram presença no Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

