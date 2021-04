Robert Johnson, um especialista em realeza, acredita que o príncipe Harry foi o grande culpado pelo seu afastamento da família real - processo que ficou conhecido como 'Megxit' -, por não ter explicado a Meghan Markle o que era necessário para fazer parte da monarquia.

"É uma combinação da culpa do Harry e da Meghan, sobretudo do Harry por não se ter explicado propriamente", afirmou o ator de 'Prince Philip’s Century' ao Page Six.

"Ele não é a pessoa mais perspicaz, mas se calhar não queria explicar. É um trabalho exigente ser membro da família real. As pessoas pensam que não, mas é", explicou.

Por outro lado, Johnson não descarta completamente as culpas da duquesa de Sussex alegando que esta poderia ter revelado mais curiosidade quanto ao papel que iria desempenhar.

"É tarefa tua fazeres o trabalho de casa se te queres casar e juntar-te a uma família prestigiada", defendeu.

Na visão do entrevistado, Meghan teve dificuldade em entender a sua posição no seio familiar e a dos cunhados, príncipe William e Kate Middleton que sempre tiveram acesso a mais privilégios.

