O príncipe Harry foi acusado numa audiência em tribunal de "destruir deliberadamente" provas no caso contra os editores no jornal The Sun - a News Group Newspapers.

O grupo está em busca de mensagens de WhatsApp e e-mails que o duque de Sussex trocou com o secretário privado do rei - Sir Clive Alderton, com Sir Michael Stevens, outro funcionário da corte e o escritor do seu livro de memórias, JR Moehringer.

Contudo, o advogado que representa Harry garante que estes pedidos não passam uma "caça às bruxas".

Para além das mensagens pedidas, os e-mails trocados via Hotmail também já não estarão disponíveis. Assim, os advogados da NGN acusam Harry que "tentar criar um obstáculo ao caso".

"Temos que seja outro exemplo de obstrução ao caso. Dizemos que é chocante e extraordinário que o queixoso tenha deliberadamente destruído…", afirmou-se.

Note-se que o caso já corre há vários meses. Entre outras celebridades, Harry acusou o grupo de práticas ilegais para ter acesso a informações privadas.

