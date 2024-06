Foram revelados novos retratos da família real inglesa, neste caso do príncipe Harry e de Meghan Markle, que estão a dar que falar, embora que não pelos melhores motivos.

As obras - da autoria do artista Dan Llywelyn Hall - foram alvo de muitas críticas na rede social X, antigo Twitter.

"Como é que isto é a Meghan? O quadro é feio", atirou um internauta.

"Desculpa, mas não vejo a Meghan! É apenas uma mulher desconhecida", acrescentou outro.

Os quadros retratam a decisão do casal em afastar-se da monarquia e viver por conta própria em 2020. Estarão em exposição em Londres na exibição 'The Reign at the Society of Antiquaries em Piccadilly'.

Recorde-se que em maio houve uma controvérsia em relação a um retrato de Carlos III, da autoria de Jonathan Yeo.

