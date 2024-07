Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, nunca conheceu os netos, algo que o deixa "triste", conforme confessou numa recente entrevista.

Em declarações ao tabloide Daily Mail, Thomas afirmou que aos netos - o príncipe Archie, de cinco anos e a princesa Lilibet, de três - foi negado o "direito de conhecer os primos", nomeadamente os filhos do príncipe William e a princesa Kate.

O pai da duquesa de Sussex elogiou ainda os filhos dos príncipes de Gales, o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de nove, e o príncipe Louis, de seis, referindo que "aparentam ser crianças fantásticas".

Na visão de Thomas, conhecer a família paterna e participar em eventos da realeza, como o Trooping the Colour, é "direito de nascença dos netos".

"Estão a chegar a uma idade onde vão começar a fazer perguntas, como todas as crianças. Às vezes penso como é que o Archie e a Lilibet se sentirão daqui a uns anos quando perceberem todas as coisas que perderam", reflete.

Thomas notou ainda que gostaria de falar com o genro, o príncipe Harry, pois tem muitas dúvidas. "Porque é que me tratam, a mim e à família real, tão mal?", pergunta, mostrando-se solidário com a batalha do rei Carlos III contra um cancro.

Recorde-se que Meghan cortou relações com o pai desde que conheceu Harry, após várias controvérsias, tendo sido uma delas acordos com paparazzi.

