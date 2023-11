Tem apenas sete anos, é o mais jovem herdeiro ao trono do mundo e já presidiu um ato oficial sozinho. Jigme Namgyel Wangchuck, o príncipe dragão, como é conhecido o herdeiro do Butão, é o mais velho dos três filhos dos reis Jigme Khesar, de 43 anos, e Jetsum Pema, de 33, e tem acompanhado os pais em diversos compromissos públicos praticamente desde que nasceu.

Agora deu um passo em frente e participou pela primeira vez num ato sem a companhia dos pais.

O príncipe herdeiro viajou até à cidade de Paro para inaugurar o novo Sertog num mosteiro. O Sertog é uma espécie de cúpula decorativa dourada, que é colocada no topo dos telhados ou na torre de um edifício.

O evento aconteceu por ocasião aniversário do nascimento do quarto rei dragão, Jigme Singye - avô do príncipe - que reinou entre 1972 e 2006, quando abdicou a favor do filho.

Para comemorar a data, o herdeiro plantou um cipreste em homenagem ao avô. Nestes terrenos estão instaladas as instituições reais e também a Academia Real.

Para assinalar este momento especial na vida do jovem príncipe, a Casa Real partilhou algumas fotografias, que pode ver abaixo.

