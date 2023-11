O nome de Genoveva Casanova tem sido mediático nos últimos dias devido à relação que mantém com o príncipe herdeiro da Dinamarca.

A socialite, conhecida em Espanha, onde vive há mais de 20 anos, optou por deixar a sua residência em Madrid na semana passada de forma a evitar os jornalistas e fotógrafos e não deu mais esclarecimentos sobre a história, além de ter desmentido, através dos seus advogados, ter qualquer tipo de envolvimento amoroso com o príncipe Frederico.

As fotos de Genoveva a passear com o herdeiro dinamarquês são do final de outubro, sendo que no início desse mês esteve em Copenhaga, na Dinamarca, tendo partilhado algumas fotos da viagem no Instagram e revelado que o seu bisavô doou alguns objetos ao Museu Nacional do país, que a socialite teve a oportunidade de visitar.

Agora sabe-se que a ligação de Genoveva Casanova à Dinamarca vai um pouco mais longe do que objetos doados: De acordo com a revista BT, a sua avó materna era Lykke Reimann Nyeboe, filha de Arnold Eugen Reimann, um abastado dinamarquês.

