Ter um ataque de riso incontrolável: quem nunca? O príncipe Carlos foi ‘apanhado’ a rir-se incontrolavelmente durante o desfile do Pageant do Jubileu de Platina da rainha Isabel II no passado domingo.

Ao seu lado estava a mulher, Camilla Parker Bowles, e a irmã, a princesa Ana, questionando o motivo de tantas gargalhadas.

O mesmo fez o filho mais velho, o príncipe William, conforme se poderá ver num vídeo.

Note-se que um dos netos do príncipe de Gales, o príncipe Louis, também protagonizou momentos muito divertidos durante o evento.

