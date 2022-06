O pequeno príncipe Louis, de quatro anos, foi 'apanhado' a fazer birra e caretas durante o Platinum Jubilee Pageant, no domingo, 5 de junho.

Kate Middleton tentou, educadamente, repreender o menino e fazer com que o seu comportamento mudasse, mas Louis reagiu sempre com caretas e até chegou a colocar a mão na boca da mãe.

Mais uma vez, o pequeno reguila roubou as atenções e são várias as imagens que foram captadas no momento.

