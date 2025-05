Tom Cruise tem uma inusitada forma de comer...pipocas!

O ator foi gravado a comer a iguaria e as imagens tornara-se virais já que este o faz de forma mais 'agressiva' e peculiar.

No vídeo, que pode ver abaixo, o protagonista de 'Missão Impossível' estava num cinema em Londres, na estreia no seu mais recente filme da saga, quando aparece entusiasmado por estar com o seu balde de pipocas à frente.

O ator coloca várias pipocas de uma só vez à boca e deixa até cair algumas no chão, motivo pelo qual as imagens se tornaram virais.