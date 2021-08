Esta quarta-feira, o príncipe Carlos transbordou nostalgia na sua página oficial de Instagram com a partilha de uma memória em que aparece com a avó materna. A propósito do aniversário da Rainha Mãe, que nasceu a 4 de agosto de 1900, o filho de Isabel II recuperou um tesourinho encantador.

A fotografia mostra Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon com o príncipe André, ainda bebé, ao colo. Do seu lado esquerdo, o príncipe Carlos, na altura com 11 anos, e à direita a princesa Ana, com nove. O registo remonta ao ano de 1960.

Príncipe Carlos com a avó materna e os irmãos Ana e André em 1960© Instagram Clarence House

A memória junta-se a uma outra fotografia de um recanto da Clarence House, onde a Rainha Mãe viveu mais de 50 anos e que atualmente é a residência oficial do príncipe Carlos e da mulher, Camilla. Nesse registo aparece um vaso de prata que foi oferecido a Elizabeth no seu 100.º aniversário.

Recanto da Clarence House em memória da Rainha Mãe© Instagram Clarence House

Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, recorde-se, morreu em março de 2002, a cinco meses de completar 102 anos.

