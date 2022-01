O príncipe Carlos convidou o filho mais novo, o príncipe Harry, e a sua esposa, Meghan Markle, a passarem algum tempo na sua residência oficial na próxima visita do casal ao Reino Unido.

Uma fonte oficial da realeza terá confirmado que o príncipe de Gales expressou o seu firme desejo de passar tempo de qualidade com os seus netos, uma vez que não vê o pequeno Archie, de dois anos, desde os seis meses de idade e nunca conheceu a bebé Lilibet Diana, que nasceu em junho de 2021. No entanto, o desejado encontro de família poderá não chegar a concretizar-se.

Harry estava a planear regressar ao Reino Unido em breve para a celebração de uma homenagem ao avô, o príncipe Filipe, em abril deste ano, e mais tarde, aqui certamente com a companhia da mulher e dos filhos, para a celebração do Jubileu da rainha Isabel II (em junho), mas o seu recente desentendimento com o governo britânico poderá cancelar estas visitas.

Harry planeia processar o governo britânico para recuperar a proteção durante 24 horas, que até aqui está reservada a membros da família real e a oficiais do governo. O príncipe, recorde-se, perdeu este privilégio há dois anos depois de abandonar o seu lugar na realeza.

