Herdeiro ao trono, o príncipe Carlos supostamente fez comentários "ofensivos" sobre a ex-mulher, a princesa Diana, ao irmão da mesma, dias após a sua morte, em 1997, conta o livro 'Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult', de Robert Lacey.

Na obra diz que Carlos fez a observação ao irmão de Diana, Charles Spencer, 9.º Conde Spencer, enquanto discutiam sobre os preparativos do funeral. Aparentemente, Spencer opôs-se à ideia de os sobrinhos caminharem durante todo o cortejo fúnebre público atrás do caixão da mãe.

"O príncipe Carlos não tinha dúvidas de que deveria percorrer o longo caminho com os dois filhos ao lado dele", escreveu Lacey num excerto do livro obtido pela revista People. "Mas o tio Charles Spencer não concordou", acrescentou, referindo que o irmão de Diana já estava "com raiva em nome da família" por o funeral ter-se tornado numa "ocasião real". "E ele opôs-se particularmente à ideia de que os jovens sobrinhos tinham de andar quase um quilómetro atrás do caixão da mãe pelas ruas", destacou.

"O Spencer tinha a certeza de que Diana ficaria horrorizada com a ideia dos filhos terem que suportar tal provação. Ele já tinha dito isso ao Carlos", continuou.

Uma disputa entre ambos que "terminou com o conde a desligar o telefone na cara do cunhado depois de Carlos ter feito um comentário particularmente ofensivo sobre Diana".

No final, William e Harry acabaram por se juntar ao pai, Spencer e ao avô, o príncipe Philip, na longa procissão. A cerimónia fúnebre foi realizada no dia 6 de setembro de 1997, seis dias depois da morte de Diana, que faleceu na sequência de um acidente de carro em Paris.

De recordar ainda que o príncipe Carlos e Diana casaram-se em 1981 e separaram-se pouco mais de dez anos depois, em 1992. O processo de divórcio foi finalizado em 1996.

