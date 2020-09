O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, honraram a memória da princesa Diana com a plantação das suas flores preferidas numa visita a uma pré-escola de Los Angeles.

O duque e a duquesa de Sussex juntaram-se a várias crianças e professores no Preschool Learning Center, esta segunda-feira, dia em que se assinalou o 23.º aniversário da morte da mãe de Harry, a princesa do povo.

No jardim infantil, o casal e as crianças plantaram flores e vegetais, incluindo petúnias, tomates e abóboras, como destaca a revista People.

"Todos sujaram as mãos a cavar buracos para as novas plantas e sementes", disse uma fonte. "Eles ouviram música infantil enquanto estavam de volta do jardim e algumas crianças dançaram e cantaram", acrescentou.

Harry também trouxe sementes da flor preferida da mãe, myosotis, adianta a mesma revista. Além disso, o casal esteve ainda a ler livros para as crianças.

Leia Também: Memórias: A última conversa que o príncipe Harry teve com mãe, Diana