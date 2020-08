No 23º aniversário da morte da princesa Diana, que se marca hoje, dia 31 de agosto, eis que foram recuperadas declarações que os filhos, William e Harry, deram quanto à última conversa que tiveram com a mãe.

Esta memórias foram tornadas públicas através do documentário televisivo - 'Our Mother Diana: Her Life and Legacy', que foi transmitido em 2017, no 20º aniversário da sua morte.

"Se eu soubesse que aquela iria ser a última vez que falaria com a minha mãe, as coisas que eu diria, as coisas que eu tinha para dizer", desabafou Harry, que na altura tinha apenas 12 anos.

"Esta é uma homenagem dos filhos para ela", fez saber William que tinha 15 anos quando viu a mãe partir.

"Não há um dia em que eu e o William não desejássemos que ela estivesse aqui, e imaginamos que tipo de mãe ela seria agora, e o tipo de posição pública ocuparia, e a diferença que teria feito", acrescentou Harry.

