A morte da princesa Diana foi uma tragédia que abalou o mundo, uma reação da qual a família real britânica não estava à espera. Na altura, a rainha Isabel II não reagiu à morte de imediato, algo que acabou por ser duramente criticado.

No entanto, tal como noticia a ABC News, surgiram novas informações acerca do momento, através do conhecimento de uma carta escrita pela monarca britânica.

A carta foi enviada como resposta às condolências dadas à rainha por parte de uma amiga que lhe era próxima.

"Foi de facto muito triste, ela é uma grande perda para o país", afirma a rainha. "Mas a reação do público à morte dela, e a homenagem em Abbey, parece ter unido as pessoas à volta do mundo de uma forma inspiradora", notou.

Na mesma carta, Isabel II também fala dos netos, William e Harry. "Têm sido muito corajosos e tenho muito orgulho deles".

A carta foi obtida pelo Daily Mail, após a morte da sua dona que aconteceu em 2005.

