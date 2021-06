A tensão que se continua a sentir entre o príncipe William e o príncipe Harry deixou membros da família real britânica devastados, entre eles, o pai, o príncipe Carlos.

O futuro monarca, de 72 anos, sempre teve um relacionamento particularmente difícil com ambos os filhos e, por isso, para este não é fácil intervir nas zangas.

Aliás, um amigo do príncipe de Gales revelou à revista People que o mesmo ficou "chocado com tudo". "Ele está muito magoado e sentido", notou.

Estas são informações que, de certa maneira, vêm a complementar as dadas pelo escritor e historiador Robert Lacey no seu mais recente livro 'Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult'.

Conforme explica Lacey, as tensões entre os irmãos surgiram logo quando Harry começou a namorar com Meghan, uma vez que William considerou que os dois estavam a avançar depressa demais.

O pico foi atingido quando o duque de Cambridge deu instruções a um dos cortesãos para iniciar o processo de saída de Harry e Meghan do palácio de Kensington.

