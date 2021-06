Uma "discussão explosiva" entre o príncipe William e o príncipe Harry levou a que os dois irmãos deixassem de viver juntos no palácio, revela um novo livro.

Quando foi anunciado, há dois anos, que Harry e a mulher, Meghan Markle, iriam deixar de viver no Palácio de Kensington, assumiu-se que o casal estava à procura do seu próprio espaço, uma vez que aguardavam o nascimento do primeiro filho em comum, Archie.

No entanto, o escritor Robert Lacey, no seu novo livro 'Battle of Brothers' ('Batalha de Irmãos'), explica que foi William quem iniciou a separação.

Baseando-se em fontes, Lacey escreve que os dois irmãos tiveram a referida "discussão explosiva" por causa da forma como Meghan estaria a tratar os trabalhadores do palácio.

Na altura, Harry terá desligado o telefone na cara do irmão, levando a que William fosse ter com ele em pessoa.

Depois da discussão, o marido de Kate Middleton pediu a um assistente da corte para "começar o processo de divisão das casas imediatamente".

"O William desejava estar longe da Meghan de forma permanente e isso significava estar também longe do irmão", refere Lacey, citando ainda um amigo que disse que o duque de Cambridge basicamente "expulsou Harry" do palácio.

Recorde-se que o príncipe Harry e Meghan Markle casaram em 2018 e decidiram afastar-se da realeza em 2020, num processo que ficou conhecido como 'Megxit'.

Importa ainda notar que a realeza contratou investigadores independentes para averiguarem as acusações de bullying feitas por ex-colaboradores do palácio contra Meghan Markle. Entretanto, a duquesa já começou a contra-atacar.

