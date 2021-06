Meghan Markle e o Palácio de Buckingham estão, alegadamente, a preparar-se para um 'frente a frente' na sequência das acusações de bullying feitas anteriormente contra a duquesa, notícia o jornal Daily Mirror.

Markle, que foi acusada de ter mal tratado antigos colaboradores do palácio quando ainda fazia parte do núcleo sénior da realeza, pediu para que fosse informada das acusações "ponto por ponto", de forma a ficar a par de todos os pormenores.

"A sensação é de que se está a caminhar para um confronto brutal entre [o palácio e] a duquesa de Sussex, que segundo se tem conhecimento está a contestar todas as alegações contra si", disse uma fonte à publicação.

"O palácio está a levar cada acusação muito a sério e quer chegar à verdade do assunto, de maneira a assegurar que aqueles que falaram merecem ser ouvidos", continua.

A mesma fonte acrescenta que a mulher do príncipe Harry considera que a equipa não conseguia "lidar com a pressão de trabalhar com ela e perceber como é que queria que as coisas corressem".

Recorde-se que no passado mês de março, o palácio contratou investigadores independentes para estudarem tais alegações.

Leia Também: Meghan Markle dá primeira entrevista desde que foi mãe pela 2.ª vez