Em causa está uma imagem do príncipe Harry partilhada pela 'Firma' no dia do seu aniversário.

No passado domingo, dia 15 de setembro, o rei Carlos III e o príncipe William deram os parabéns ao príncipe Harry, uma vez que este completou 40 anos de vida. A fotografia acabou por causar burburinho uma vez que internautas notaram que Meghan Markle teria sido cortada da imagem. Perante tais acusações, o Palácio de Buckingham garantiu que os rumores não correspondiam à verdade e que a imagem é original, tendo sido assim fornecida por uma agência de imagens à 'Firma'. Leia Também: A sentida mensagem que Harry recebeu do "irmão" (não de William)