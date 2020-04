A família real britânica comemorou uma data muito especial esta semana. Ontem, quinta-feira, dia 9 de abril, o príncipe Carlos e a mulher, Camila, completaram 15 anos de casamento.

Uma data que foi assinalada nas redes sociais dos duques, onde partilharam algumas palavras de agradecimento por todo o carinho que receberam.

"Obrigado por todos os votos de felicidades no 15.º aniversário do casamento de Suas Altezas Reais", lê-se na legenda de um vídeo com algumas imagens do príncipe Carlos e Camila.

Veja o vídeo na publicação abaixo:

