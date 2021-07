Um dos desejos do príncipe Filipe antes de morrer era que o filho mais novo, o príncipe Eduardo, herdasse o seu título de duque de Edimburgo, no entanto, segundo a imprensa internacional, o príncipe Carlos não concorda com esta decisão.

O jornal britânico The Sun noticia que o sucessor ao trono britânico está relutante em cumprir este desejo do falecido pai devido ao seu objetivo em diminuir o círculo senior da realeza britânica.

Referindo-se a Carlos, uma fonte notou: "O príncipe é o duque de Edimburgo e cabe-lhe a ele decidir o que acontece com o título. Não irá para Eduardo".

Note-se que após a morte do príncipe Filipe, em abril deste ano, no âmbito da tradição real, o título de duque de Edimburgo passou para o filho mais velho, Carlos, o qual este deverá manter para si.

Ainda assim, segundo o jornal Daily Mail, a decisão não é definitiva e o assunto continua a ser discutido no seio da família real britânica.

