Esta terça-feira, 13 de julho, foram reveladas as nomeações para os Emmys e sem dúvida que uma das grandes surpresas foi a nomeação da entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey.

'Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special', nome do programa, aparece desta forma na categoria de Série de Não-Ficção ou Especial com Apresentador.

Recorde-se que nesta conversa, que foi transmitida a 7 de março pela CBS, os duques de Sussex fizeram várias declarações muito controversas quanto à casa real britânica.

Meghan, por exemplo, afirmou que quando engravidou do filho mais velho, Archie, de dois anos, chegou-se a questionar no palácio o "quão escura" seria a pele do menino, deixando a apresentadora norte-americana de boca aberta.

Para além das acusações de racismo, o casal notou ainda que os seus pedidos de ajuda, uma vez que a sua saúde mental estava frágil na época, foram ignorados pela monarquia.

A 73.ª cerimónia dos Emmys está marcada para o dia 19 de setembro em Los Angeles.

