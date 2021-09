Fontes próximas de Sarah Ferguson e do príncipe André revelaram à revista Vanity Fair que o filho da rainha Isabel II pretende voltar a casar com Sarah, se esta estiver disposta a seguir com a vida em frente, sobretudo após o escândalo sexual em que se viu envolvido.

"A Sarah e o André ficaram mais próximos que nunca no último ano", disse a fonte à publicação. "Eles ainda se amam, preocupam-se um com o outro e estão a viver juntos desde a pandemia. Foi revelado algo relacionado com um segundo casamento se tudo correr bem a ele", acrescentou.

Recorde-se que no passado mês, Virginia Roberts Giuffre processou em tribunal o príncipe acusando-o de abusos sexuais. Esta conta que foi contratada por Jeffrey Epstein e forçada a ter relações sexuais com o príncipe em três ocasiões diferentes, quando ainda era menor. Tais acusações já foram negadas pelo príncipe.

Recorde-se que Sarah, duquesa de York, e o príncipe André casaram em 1986 e divorciaram-se 10 anos depois.

