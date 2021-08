Este ano, o verão de Sarah Ferguson poderá ser um pouco diferente do habitual depois da rainha Isabel II lhe ter feito um raro convite.

O Daily Mail noticiou que a monarca, de 93 anos, convidou a ex-nora a passar uns dias em Balmoral, na Escócia, onde se encontra a passar as férias de verão.

A mesma publicação referiu que a ex-mulher do príncipe André desfrutará de alguns dias de descanso na residência real na companhia deste.

Depois do divórcio, em 1996, Sarah Ferguson e o príncipe André deram prioridade a uma grande amizade e ao longo das últimas décadas tem-se mantido unidos. Do casamento, nasceram as princesas Eugenie e Beatrice.

