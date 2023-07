O torneio de ténis do Wimbledon tem atraído as mais diversas celebridades e figuras da realeza. Esta quarta-feira, 12 de julho, entre o público encontrava-se o príncipe Alberto do Mónaco (mas sem a companhia da mulher, a princesa Charlene).

Na ocasião, Alberto juntou-se à prima, Mélanie-Antoinette de Massy, a neta da princesa Antoniette, baronesa de Massy, que era a irmã mais velha do pai de Alberto, o príncipe Rainier.

O príncipe não passou despercebido com o seu visual cuidado, destacando o chapéu. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Onde está a princesa Charlene do Mónaco?