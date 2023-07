Este ano está a ser particularmente especial para a família real do Mónaco, uma vez que se assinalam 100 anos do nascimento do príncipe Rainier, pai do atual soberano, o príncipe Alberto.

Por esse motivo têm sido celebrados diversos eventos desde o passado mês de março. Em todos eles, ao lado do príncipe, tem estado a mulher, Charlene.

No entanto, há algumas semanas a ausência da princesa tem sido notada. A primeira falta aconteceu a 1 de julho num evento no Lycée Technique et Hôtelier, que recebeu o nome de Lycée Rainier. Nesse momento estiveram os filhos do antigo príncipe, Alberto, Carolina e Stephanie, e alguns dos netos, como Camille Gottlieb ou Louis Ducruet, mas nem sinal de Charlene.

Já a 5 de julho os Grimaldi voltaram a juntar-se na apresentação de um filme sobre a vida do marido de Grace Kelly e novamente a ausência de Charlene foi notada.

Nos eventos que decorreram nos dias seguintes - e que nada tinham que ver com as comemorações do centenário de Rainier - a princesa também não esteve presente. Até ao momento a Casa Real não deu qualquer justificação para as sucessivas ausências da princesa.

