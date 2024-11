No dia 17 de junho, Louis e Marie Ducruet já tinham deixado a pequena migalha de esperança nas redes sociais, ao partilharem uma fotografia da sua primeira bebé, Victoire, de um ano, ao lado da cadela de estimação dos monarcas, Pancake.

Nessa publicação de junho, o casal escreveu na legenda: "A Pancake e a Caracóis Dourados têm um anúncio a fazer... estão à espera de um novo membro na confraternização. A família está a crescer".

As fotografias que acompanham a boa-nova são adoráveis. Victoire está a usar uma camisola com a inscrição 'Big Sis' ('irmã mais velha', em tradução livre), enquanto que Pancake usa um babete com a frase: 'oh no, not again' ('ó não, outra vez não', em tradução livre).

Entretanto, esta quarta-feira, 27 de novembro, Louis Ducruet, que é o filho mais velho da princesa Stéphanie do Mónaco (irmã do príncipe Alberto), partilhou uma sessão fotográfica em colaboração com a mulher. Nas imagens, já se vê a notável barriga de Marie.

"Em breve seremos cinco", escreveram na legenda.

Note-se que o casal deu o nó a 27 de julho de 2019, na Catedral Notre-Dame-Immaculée de Mónaco, após um namoro que começou quando ambos frequentavam a Skema Business School, em Nice, em 2011. A sua primeira filha nasceu em abril de 2023.

