Luciana Abreu dedicou a sexta-feira, 28 de abril, à sua maior paixão: a família. A atriz, cantora e apresentadora desfrutou de um dia de praia com as filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine.

"E assim terminamos o dia, em paz e amor", declarou na legenda de um conjunto de fotografias que registaram os momentos em família.

As imagens mostram como estão crescidas as meninas, atualmente com cinco anos, e mereceram por parte dos fãs rasgados elogios.

"Princesas lindas", "ricas garotas" ou "tão fofas", lê-se entre as reações dos seguidores.

As gémeas, recorde-se, são fruto do casamento com Daniel Souza. Luciana é ainda mãe de Lyonce Viktórya e Lyannii, resultado da união com Yannick Djaló. Atualmente, a artista vive uma relação com o cavaleiro tauromáquico João Moura Caetano.

