Esta segunda-feira, 17 de abril, Luciana Abreu destacou na sua página de Instagram vários momentos que marcaram o programa 'Domingão' de ontem, uma vez que é uma das apresentadoras do formato.

A também artista partilhou diversas fotografias nas quais recebe o carinho dos admiradores, pega em bebés ao colo e diverte-se com as filhas ao som de Emanuel.

"Palavras para quê? Deixei o assunto para as lágrimas de gratidão e de alegria. Desejo uma semana abençoada a todos nós", escreveu na publicação.

