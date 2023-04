Com o regresso às aulas mesmo à porta, Luciana Abreu decidiu mostrar aos seguidores da sua página de Instagram algumas imagens do fim das férias da Páscoa com as filhas.

A artista revelou que viveram momentos divertidos com aulas de tecido acrobático, tendo destacado várias fotografias e vídeos deste momento. Veja na publicação abaixo.

Além disso, através das stories, contou que também tiveram a oportunidade de andar de barco, com as filhas mais velhas, Lyonce e Lyannii, a viveram a experiência de poderem estar ao leme durante um bocadinho. E também houve aventura na água com o wakeboard. Veja as fotografias na galeria.

De recordar que além de Lyonce e Lyannii - que são fruto da relação terminada com Yannick Djaló -, Luciana Abreu é também mãe das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

Leia Também: Foto da Semana: Luciana Abreu assumiu o namoro e a polémica instalou-se