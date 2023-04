Luciana Abreu tornou-se o assunto da semana ao assumir publicamente o namoro recente com João Moura Caetano. A atriz marcou presença no fim de semana no festival taurino que decorreu em Santo Aleixo, Monforte, e deixou-se fotografar ao lado do cavaleiro, filho de Paulo Caetano.

A primeira fotografia do casal foi captada no espetáculo tauromáquico e partilhada pelo site Porta dos Sustos, correndo depois a imprensa cor de rosa e redes sociais.

Além de assumir a relação, sobre a qual já há muito circulavam rumores, a imagem criou celeuma por mostrar a atriz, apresentadora e cantora a assistir a um espetáculo de tauromaquia.

O tema foi debatido no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, motivando opiniões dos comentadores sobre a relação e a presença de Luciana no referido festival, e dando origem a um texto polémico da página 'Aos Olhos de Uma Aficionada'.

O texto em questão surge repleto de críticas aos comentadores Sara Norte, Joana Latino e Heitor Lourenço, bem como à apresentadora Liliana Campos, e foi mais tarde partilhado por Luciana Abreu. Desta forma, a atriz mostrou concordar com o que ali foi escrito.

Perante a polémica, o 'Passadeira Vermelha' decidiu emitir, esta quarta-feira, um "direito de resposta" onde condenou estas declarações que, segundo diz o editor do programa Hugo Mendes, lhe valeram "ameaças de morte".