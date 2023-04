Luciana Abreu vive por estes dias um novo - e discreto - amor. A cantora namora com João Moura Caetano mas ainda não foi partilhado nenhum registo desta relação nas redes sociais por nenhum dos dois.

Ainda assim, já existem fotografias do casal, sendo que as mesmas foram registadas durante um festival taurino que decorreu em Santo Aleixo no passado sábado, dia 8 de abril.

A imagem foi posteriormente divulgada pelo site Porta dos Sustos, dedicado à tauromaquia.

Veja abaixo.

