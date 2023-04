Embora ainda por assumir oficialmente, o namoro de Luciana Abreu e João Moura Caetano é cada vez mais uma certeza.

A estrela da SIC marcou presença num festival taurino que decorreu em Santo Aleixo no passado sábado, dia 8 de abril, e acabou por ser fotografada a apoiar o companheiro.

De acordo com o site Farpas, dedicado à tauromaquia, Luciana não se cruzou com a família de João Moura Caetano, embora se tenha sentado muito perto da mãe do toureiro.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Luciana Abreu é fotografada a assistir a uma corrida de touros que conta com João Moura Caetano.

