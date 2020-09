Esta terça-feira, dia 22, as princesas Beatrice e Eugenie decidiram fazer um programa diferente e aproveitaram para sair à noite em Londres.

As irmãs, filhas do príncipe André e Sarah Fergunson, foram fotografadas à saída do Annabel, um clube privado em Mayfair, onde estavam acompanhadas por Jack Brooksbank, marido de Eugenie.

Esta foi a primeira vez saíram para se divertir desde o casamento de Beatrice com Edoardo Mapelli Mozzi, em julho.

Espreite as imagens na galeria.

