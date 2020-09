Pai de três crianças, o príncipe William confessa que ser pai despertou-o ainda mais para as questões ambientais. Este era um tema para o qual já debruçava, também devido ao seu pai, príncipe Carlos, e pelo qual se começou a interessar ainda mais desde o nascimento do primogénito, George, de sete anos.

"Sempre adorei a natureza", afirmou, cita a revista Hello, acrescentando que a chegada dos filhos lhe deu um "novo propósito".

"A perspectiva muda. Queres entregar à próxima geração a vida selvagem numa condição muito melhor", frisou ainda.

Estas são declarações que constam no documentário 'Prince William: A Planet For Us All', que estreia no próximo mês e que mostra o trabalho do duque de Cambridge nas causas ambientais.

Recorde-se que William é pai de George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois.

