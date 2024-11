Existe uma regra na conduta real que determina que dois herdeiros ao trono não podem estar no mesmo voo durante uma viagem.

Até agora, o príncipe George tem viajado com o pai, William, como foi o caso das viagens para a Austrália (2014), Canadá (2016), Alemanha e Polónia (2017).

Mas isso poderá estar prestes a mudar porque a regra tem de ser cumprida sobretudo após os 12 anos de idade.

George deixará de ter 11 anos em julho do próximo ano e, muito provavelmente, não poderá entrar no mesmo avião que os pais e os irmãos.

A confirmação foi dada pelo piloto real Graham Laurie, já no ano passado, num episódio do podcast da Hello! 'A Right Royal Podcast'.

Mais recentemente, o piloto recordou que transportou o atual rei Carlos III, a princesa Diana e os filhos William e Harry até o príncipe William completar 12 anos de idade.

Após essa data, o príncipe de Gales viajou sempre num avião separado da restante família e, mesmo antes dos 12 anos, as viagens só aconteciam com a autorização da rainha.

"Atualmente, por exemplo, o rei não pode voar com o príncipe de Gales", revelou Graham Laurie à mesma publicação.

