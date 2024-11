O príncipe William não resistiu a subir numa mota, apesar de fixa ao chão, durante a sua visita à Universidade Ulster, na Irlanda do Norte, na quinta-feira, 14 de novembro.

O herdeiro ao trono testou os efeitos especiais do aparelho, no Virtual Production Studio da Universidade, simulando estar a andar de mota no deserto do Arizona (EUA).

"Qualquer desculpa serve para subir para cima de uma mota. Acho que alguém tem de levar isto para uma volta a sério", disse, citado pela Hello!, ao subir para o motociclo, espantando-se, depois, com o realismo do simulacro.

© Liam McBurney - Pool/Getty Images

Em 2015, Kate tinha revelado o medo que sentia sempre que o marido andava de mota. "Fico sempre horrorizada", referiu, citada pela mesma publicação.

Já em 2018, o príncipe de Gales disse que tinha deixado o hobby: "Sou pai de três. Tenho de me acalmar. Tenho saudades das viagens grandes."