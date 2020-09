Kate Middleton deixou escapar mais uma curiosidade sobre os filhos - George, de sete, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois - e deu a conhecer uma celebridade que é bastante admirada em sua casa, nomeadamente por si.

Segundo a revista Hello, no teaser do documentário 'Prince William: A Planet For Us All', que estreia no próximo mês, é possível ouvir a duquesa de Cambridge a confidenciar ao naturalista britânico David Attenborough que os filhos o adoram.

"As crianças lamentam que tenhamos vindo e elas não. Eles são seus acérrimos fãs", afirmou.

Em ocasiões passadas, Kate Middleton já havia dito que admirava o trabalho de Attenborough. Parece que os filhos atentam aos seus gostos.

