Na tarde desta terça-feira, 4 de julho, a princesa Leonor e a infanta Sofia marcaram presença num compromisso a solo, sem a presença dos pais, os reis de Espanha.

No primeiro ato oficial de verão, as irmãs tiveram uma reunião de trabalho a propósito das atividades relacionadas com a entrega dos Prémios da Fundação Princesa de Girona, que acontecerá amanhã, 5 de julho.

Esta foi a primeira vez que Leonor e Sofia surgiram juntas desde a celebração da primeira comunhão de Sofia, que aconteceu a 25 de maio.

