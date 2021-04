Os reis de Espanha chegaram esta quinta-feira, 22 de abril, a Cartagena, em Múrcia, para a inauguração do submarino S81 Isaac Peral e fizeram-se acompanhar pelas filhas, princesa Leonor e infanta Sofia.

A presença das irmãs foi o grande destaque na chegada da família real, uma vez que, devido aos compromissos académicos, estas têm estado mais ausentes dos atos oficiais.

Leonor e Sofia apresentaram-se com looks distintos, tendo a infanta apostado numa cor mais vibrante, o vermelho, enquanto a primogénita surgiu com um visual em cores neutras.

