Vão começar esta sexta-feira as comemorações do 18.º aniversário da princesa Ingrid da Noruega. A filha de Haakon e Mette-Marit atingiu a maioridade a 21 de janeiro, mas devido ao aumento de casos de Covid-19 nessa altura, as celebrações foram adiadas.

Esta sexta-feira, a Casa Real divulgou três novos retratos em que a princesa aparece com tiara e vários emblemas.

Na legenda, foi adiantado que "a princesa vai ser celebrada esta noite com um jantar de gala no Palácio".

Veja os registos na galeria.

