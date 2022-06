Martha Louise da Noruega anunciou há dois dias ter sido pedida em casamento pelo xamã Durek Verrett. A notícia foi dada nas redes sociais com uma foto na qual saltou à vista o impressionante anel de noivado.

Segundo a Vanitatis, trata-se de uma peça da designer de joias Joy Sangalang Smith composta por uma esmeralda de 3,5 quilates rodeada de 19 diamantes.

Os diamantes têm vários simbolismos, desde os quatro elementos da terra - água, ar, fogo e terra - aos três filhos da princesa, filha do rei Harald V.

Ignacio Torres, especialista em joelharia, disse à publicação espanhola que a joia pode estar avaliada entre 8.000€ a 10.000€.

Recorde-se que é a segunda vez que Martha Louise está noiva. A filha do rei norueguês já foi casada com o falecido escritor Ari Behn, com quem teve três filhos - Maud, de 19 anos, Leah, de 17, e Emma, de 13.