As preparações para o casamento da princesa Martha Louise da Noruega com Durek Verrett seguem a todo o gás.

A princesa, de 52 anos, irá subir ao altar no final do mês - a 31 de agosto. Este será um momento determinante na vida do conhecido xamã, que já fez várias declarações polémicas, entre elas, o facto de acreditar ser a reencarnação do Faraó.

"Tenho um enorme amor pela Noruega", referiu em entrevista ao podcast 'HeartSmart', apresentado por Martha e dois amigos.

"Adoro a arquitetura e a natureza. Tenho muitos amigos noruegueses que amo de alma e coração", sublinha.

"Estou muito entusiasmado com a vinda dos meus amigos de todo o mundo, não apenas para testemunharem o nosso amor, mas para verem a Noruega e experienciarem o que experienciei. Estou muito entusiasmo", completou.

Nesta conversa, Durek falou ainda da importância da posição que irá assumir enquanto padrasto dos três filhos da princesa - Maud Angelica, de 20 anos, Leah Isadora, de 18, e Emma Tallulah, de 15, que nasceram do anterior casamento com Ari Behn.

"Quando iniciei um relacionamento com a Martha tive de ser bastante claro. Estou preparado para entrar neste relacionamento com ela e para ser pai?", refletiu. "Quando decido ficar com alguém é para a vida. Ela deu-me espaço para eu me resolver", completou.

