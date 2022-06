A princesa Eugenie surpreendeu os fãs da realeza ao exibir durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, sua avó, uma tatuagem atrás da orelha.

Fotografada durante a aparição na missa de Ação de Graças, Eugenie destacou-se por ter um pequeno circulo tatuado entre a orelha e o cabelo.

O desenho saltou à vista pelo facto de a princesa ter optado por usar o cabelo apanhado, tendo sido esta a primeira vez que exibiu a tatuagem em público.

Ainda que a decisão de Eugenie seja surpreendente tendo em conta os padrões e normas reais, a verdade é que a filha do príncipe André não é o único membro da família real com uma tatuagem. Lady Amelia Windsor, neta do primo da rainha, o príncipe Edward, tem várias tatuagens e costuma mostra-las com frequências nas redes sociais... E até um rei já teve tatuagens. Jorge V, que subiu ao trono de forma inesperada, tinha desenhado um dragão vermelho e azul quando serviu a marinha em 1881 e mais tarde ainda fez um tigre no braço.

